Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! İnşaat işçisi bankaya ayakkabılarını çıkarıp öyle girdi

Yozgat'ta bir banka şubesine yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarıda bırakıp çoraplarıyla giren Soner Keskin'i görenler bu davranışı takdirle karşıladı.

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Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! İnşaat işçisi bankaya ayakkabılarını çıkarıp öyle girdi

Yozgat merkezde bir inşaatta işçi olarak çalışan Soner Keskin, sabah saatlerinde işlem yapmak için banka şubesine gitti. Çalıştığı inşaattan direkt bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak çoraplarıyla içeriye girdi. Keskin, banka şubesinde işlemini gerçekleştirdikten sonra ayakkabılarını giyerek işinin başına döndü.

Banka çalışanlarına zahmet vermemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardığını belirten inşaat işçisi Keskin, "Ayakkabılarım çamur olduğu için ve bankayı kirletmemek için ayakkabılarımı çıkardım. Başka insanlara da zahmet vermemek için çıkardım. Ben de emekçiyim emekçi insanın halini anladığım için ayakkabılarımı çıkardım" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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