Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!

Samsun'da çanak anten için çatıya çıkarak tartışan iki kardeşden biri yaşanan arbede sonunda aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme sonucunda ağabey "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!

Samsun'da çanak antenle ilgili çıkan tartışma ve arbede sırasında kardeşi çatıdan düşerek hayatını kaybeden ağabey "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 3 katlı binanın çatı katında dün meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Çakır (42), 3 katlı aile apartmanında ağabeyi Ahmet Çakır’ın (55) televizyon yayınını bozmak amacıyla çanak antene müdahale için çatıya çıktı. Bu sırada kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Çakır ona müdahale etmek istedi. İki kardeş arasında tartışma ve arbede yaşandı. Arbede sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafa üstü düşen Kemal Çakır, ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Çakır’ın kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Kemal Çakır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!

Ağabey Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından ağabey "kasten adam öldürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ahmet Çakır'ın yüzde 40 psikolojik engelli raporu olduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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