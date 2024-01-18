Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptı

Ümraniye’de metro şantiye alanı etrafında bulunan 2 bina çöktü. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

Ümraniye Elmakent Mahallesi’nde metro şantiye alanı etrafında bulunan biri 3 biri 4 katlı olan 2 binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

"herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır"

Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, “Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

"Binanın biri 3, diğeri 2 katlıydı"

CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun, olaya ilişkin ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

"Bina tahliye edildi. 11.20 sırasında Metro çalışması sırasında yolda çökme meydana geliyor. Bir binada çatlaklar meydana geliyor. Binanın biri 3, diğeri 2 katlıydı. Bir sarsıntı hissedilince ekiplere haber veriliyor.

Ekipler acil tahliye kararı alıyor. Bina tahliye ediliyor. Bina yerle bir olmuş durumda. Yolun çökmesi binada deprem etkisi yaratıyor. Daha sonrasında da bina yerle bir oluyor. Yan yana iki bitişik bir binadan bahsediyoruz. Yolun çökmesiyle ağır hasar alıyor. Bir tane park halinde araç vardı, o da enkazın altında kaldı."