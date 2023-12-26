Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırı anlarını bir bir paylaştı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yeni görüntüleri ortaya çıktı!
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 80’inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kassam Tugayları’nın yayınladıkları görüntülerde, bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, Hamas’ın keskin nişancılarının çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdiği, roket saldırılarıyla İsrail askerlerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlar yer aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yeni görüntüleri ortaya çıktı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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