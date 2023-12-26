Bu gün hava durumu nasıl olacak? Şiddetli yağmur nedeniyle meteoroloji o bölgeyi uyardı! 26 Aralık Salı hava durumu

Meteoroloji genel müdürlüğü 26 aralık 2023 salı günü tüm ülke geneli hava durumunu yayınlayarak Karadeniz bölgesi özellikle Artvin bölgesini aşırı yağmur nedeniyle su baskını ve sel konusunda uyarılarda bulundu. İşte 26 Aralık Salı günü tüm ülke geneli bölge ve illerimizdeki hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Bu gün hava durumu nasıl olacak? Şiddetli yağmur nedeniyle meteoroloji o bölgeyi uyardı! 26 Aralık Salı hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Karadeniz'de 3 ila 7° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 16°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

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