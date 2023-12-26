Bu Fotoğraf Dubai’den Değil! Emniyete 23 Lüks Araç Verildi…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı fotoğraf ve video dikkat çekti. İlk bakışta fotoğrafın Dubai’den olduğunu düşünenler bile vardı. Ancak burası Dubai değil İstanbul! İşte olayın perde arkası…

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Bu Fotoğraf Dubai’den Değil! Emniyete 23 Lüks Araç Verildi…

Geçtiğimiz günlerde suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda pek çok mala el konulmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesiyle beraber, operasyonlar sıkılaştırıldı. Türkiye’nin dört bir yanında emniyet mensupları suçluların inlerine giriyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYONLAR SIKLAŞTI

Eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Göreve geldiği günden bu yana emniyet güçleriyle beraber birçok operasyonu başarıyla yürüttü. Kaçakçı, uyuşturucu ve daha birçok alanda aranan zanlıları kıskıvrak yakaladılar.

Emniyet güçlerinin azimli ve dirayetli çabasıyla birlikte büyük operasyonlar başarılı şekilde tamamlandı. Bu operasyonlarda ele geçirilen mal ise emniyetin envanterine kazandırıldı. Son karar, kimi kesimi mutlu kimi kesimi ise eleştirel bıraktı.

ÖRGÜTTEN ELE GEÇİRİLEN 23 LÜKS ARAÇ EMNİYETTE

Geçtiğimiz hafta İstanbul Organize suç örgütlerine operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda 23 lüks araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararıyla, bu 23 lüks araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine verildi.

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“MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, lüks araçların polis otosuna dönüştürüldüğü fotoğrafları paylaştı. Adeta Dubai’deki polisleri andıran görüntüler, beğeni topladı. Yerlikaya paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı;

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.

Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun.”

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