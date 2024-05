Seda Demiralp Kimdir, nerelidir, mesleği nedir, Prof. Dr. Seda Demiralp'ın biyografisi

Işık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Demiralp 1978 doğumlu olup Işık Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır

PROF DR. SEDA DEMİRALP'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler

Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi 2001

Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Siyaset

ve Uluslararası

İlişkiler

American University 2005

Doktora Karşılaştırmalı Siyaset

ve Uluslararası

İlişkiler

American University 2008

Akademik ünvanlar:

Ünvan Ana Bilim Dalı Üniversite Başl.ve Mez.Yıl

Profesör Siyaset Bilimi Işık Üniversitesi 2023’ten itibaren

Doçent Siyaset Bilimi Işık Üniversitesi 2018-2023

Yardımcı Doçent Siyaset Bilimi Işık Üniversitesi 2009-2018

Yönetilen yüksek lisans ve doktora tezleri

Arap Baharı ve Türk Dış Politikası (Merve Bilgen, MA).

7. Yayınlar

1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI,SSCI,AHCI, ESCI)

“What do Keloğlan stories say about masculine anxieties and reclaiming masculinity?”

Middle Eastern Literatures, 25: 2-3 (2023), 139-149.

“Debating Voter Defection in Turkey,” Turkish Studies,

https://doi.org/10.1080/14683849.2023.2200941 (online 2023) (Evren Balta ve Selva

Demiralp ile birlikte).

“Biraderler Rejimi”nden “Zorba Biraderin Rejimi”ne: Otoriter Sağ Popülizm, Liberal

Demokrasi ve Toplumsal Cinsiyet,” Alternatif Politika 15:2 (2023), 289-314 (Feyda SayanCengiz ile birlikte).

“Defeating Populists: The Case of Istanbul 2019 Elections,” South European Society and

Politics, 2021 (Evren Balta ile birlikte).