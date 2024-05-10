Seda Demiralp Kimdir, nerelidir, mesleği nedir, Prof. Dr. Seda Demiralp'ın biyografisi

Katıldığı televizyon programlarında siyasi ve güncel konularda yorum yapan Prof. Dr. Seda Demiralp'i izleyiciler merak ederek Seda Demiralp Kimdir, nerelidir, mesleği nedir diye araştırmaya başladı. Işık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Demiralp'in biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
Seda Demiralp Kimdir, nerelidir, mesleği nedir, Prof. Dr. Seda Demiralp'ın biyografisi

Işık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Demiralp 1978 doğumlu olup Işık Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır

PROF DR. SEDA DEMİRALP'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi 2001
Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Siyaset
ve Uluslararası
İlişkiler
American University 2005
Doktora Karşılaştırmalı Siyaset
ve Uluslararası
İlişkiler
American University 2008

Akademik ünvanlar:

Ünvan Ana Bilim Dalı Üniversite Başl.ve Mez.Yıl
Profesör Siyaset Bilimi Işık Üniversitesi 2023’ten itibaren
Doçent Siyaset Bilimi Işık Üniversitesi 2018-2023
Yardımcı Doçent Siyaset Bilimi Işık Üniversitesi 2009-2018

Yönetilen yüksek lisans ve doktora tezleri

Arap Baharı ve Türk Dış Politikası (Merve Bilgen, MA).
7. Yayınlar
1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI,SSCI,AHCI, ESCI)
“What do Keloğlan stories say about masculine anxieties and reclaiming masculinity?”
Middle Eastern Literatures, 25: 2-3 (2023), 139-149.
“Debating Voter Defection in Turkey,” Turkish Studies,
https://doi.org/10.1080/14683849.2023.2200941 (online 2023) (Evren Balta ve Selva
Demiralp ile birlikte).
“Biraderler Rejimi”nden “Zorba Biraderin Rejimi”ne: Otoriter Sağ Popülizm, Liberal
Demokrasi ve Toplumsal Cinsiyet,” Alternatif Politika 15:2 (2023), 289-314 (Feyda SayanCengiz ile birlikte).
“Defeating Populists: The Case of Istanbul 2019 Elections,” South European Society and
Politics, 2021 (Evren Balta ile birlikte).

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti İBB Grup Başkan vekili Zeynel Abidin Okur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi
AK Parti İBB Grup Başkan vekili Zeynel Abidin Okur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu belli oldu! ASAL Araştırma vatandaşa sorarak belirledi
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu belli oldu! ASAL Araştırma vatandaşa sorarak belirledi
Son Haberler
Seda Demiralp Kimdir, nerelidir, mesleği nedir, Prof. Dr. Seda Demiralp'ın biyografisi
Seda Demiralp Kimdir, nerelidir, mesleği nedir, Prof. Dr. Seda Demiralp'ın biyografisi
Ziraat Bankası borcu olanı mutlu edecek! 100 bin TL kredi veriliyor
Ziraat Bankası borcu olanı mutlu edecek! 100 bin TL kredi veriliyor
KPSS şartı yok! Kızılay çok sayıda personel alacak
KPSS şartı yok! Kızılay çok sayıda personel alacak
X kapatılıyor mu? X'e çok sert uyarı! Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız
X kapatılıyor mu? X'e çok sert uyarı! Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız
İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir
İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir
İYİ Partiden istifa eden İBB meclis üyesi İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir?
İYİ Partiden istifa eden İBB meclis üyesi İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir?
Çok Okunanlar
10 Mayıs 2024 Cuma günlük burç yorumları | O Burç sahipleri dikkat! Aşk, Para, Sağlık Kariyer
10 Mayıs 2024 Cuma günlük burç yorumları | O Burç sahipleri dikkat! Aşk, Para, Sağlık Kariyer
Bugün anlık serbest piyasa altın ne kadar? Kapalı çarşı güncel altın fiyatları,10 Mayıs 2024 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım , tam altın fiyatları
Bugün anlık serbest piyasa altın ne kadar? Kapalı çarşı güncel altın fiyatları,10 Mayıs 2024 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım , tam altın fiyatları
Stokçular şimdi yandı! Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi
Stokçular şimdi yandı! Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM komisyonunda kabul edildi
Whatsapp’ın bu özelliği çok işinize yarayacak! WhatsApp durumunuza gizlice göz atanları tespit edin
Whatsapp’ın bu özelliği çok işinize yarayacak! WhatsApp durumunuza gizlice göz atanları tespit edin
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kimdir, nerelidir, hangi il milletvekilidir, neden öldü?
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kimdir, nerelidir, hangi il milletvekilidir, neden öldü?
Avukat Buket Tekışık kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden gündem oldu?
Avukat Buket Tekışık kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden gündem oldu?
Yorumlananlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu