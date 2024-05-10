Seda Demiralp Kimdir, nerelidir, mesleği nedir, Prof. Dr. Seda Demiralp'ın biyografisi

Işık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Demiralp 1978 doğumlu olup Işık Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır
PROF DR. SEDA DEMİRALP'İN ÖZ GEÇMİŞİ
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi 2001
Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Siyaset
ve Uluslararası
İlişkiler
American University 2005
Doktora Karşılaştırmalı Siyaset
ve Uluslararası
İlişkiler
American University 2008
Akademik ünvanlar:
Ünvan Ana Bilim Dalı Üniversite Başl.ve Mez.Yıl
Profesör Siyaset Bilimi Işık Üniversitesi 2023’ten itibaren
Doçent Siyaset Bilimi Işık Üniversitesi 2018-2023
Yardımcı Doçent Siyaset Bilimi Işık Üniversitesi 2009-2018
Yönetilen yüksek lisans ve doktora tezleri
Arap Baharı ve Türk Dış Politikası (Merve Bilgen, MA).
7. Yayınlar
1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI,SSCI,AHCI, ESCI)
“What do Keloğlan stories say about masculine anxieties and reclaiming masculinity?”
Middle Eastern Literatures, 25: 2-3 (2023), 139-149.
“Debating Voter Defection in Turkey,” Turkish Studies,
https://doi.org/10.1080/14683849.2023.2200941 (online 2023) (Evren Balta ve Selva
Demiralp ile birlikte).
“Biraderler Rejimi”nden “Zorba Biraderin Rejimi”ne: Otoriter Sağ Popülizm, Liberal
Demokrasi ve Toplumsal Cinsiyet,” Alternatif Politika 15:2 (2023), 289-314 (Feyda SayanCengiz ile birlikte).
“Defeating Populists: The Case of Istanbul 2019 Elections,” South European Society and
Politics, 2021 (Evren Balta ile birlikte).