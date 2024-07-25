Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri

Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri'yi spor severler merak ederek Youssef En-Nesyri kimdir nerelidir, kaç yaşındadır? diye araştırmaya başladı. İşte, Youssef En-Nesyri'nin futbol kariyeri.

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Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri

Uzun zamandır Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve sarı lacivertli taraftarların ne zaman imza atacağı merak edilen yeni transferi Youssef En-Nesyri, sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline gelerek Youssef En-Nesyri kimdir nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Youssef En-Nesyri'nin Futbol kariyeri

Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri kimdir nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri

FENERBAHÇE SONUNDA YOUSEF EN-NESYRİ'YE KAVUŞTU

Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği ve sonunda anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri, İstanbul’a ayak bastı.

Sarı lacivertli takımın yeni golcüsünün, kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

İstanbul'a gelir gelmez taraftarlara sevincini gösteren En-Nesyri'nin hayatı ve kariyeri herkesin dilinde.

Peki, Youssef En-Nesyri kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

YOUSEF EN-NESYRİ KİMDİR

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997'de Fas'ta doğdu.

Forvet pozisyonunda oynayan yetenekli futbolcu, kariyerine Málaga B'de başladı. Ardından sırasıyla Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giydi.

Henüz 18 yaşındayken Fas Milli Takımı'nda boy göstermeye başlayan En-Nesyri, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı temsil etti.

Ayrıca 2017, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

2023-2024 sezonunda Sevilla'da çıktığı 41 maçta 20 gol ve 3 asistlik performans sergileyen En-Nesyri, şimdi Fenerbahçe için ter akıtacak.

Etiketler Fenerbahçe Transfer Futbol

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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