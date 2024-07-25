Trabzonspor’la anlaşan Stefan Savic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde son antrenmanla beraber bugün ilk resmi maçına çıkacak. Takım, teknik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını dün tamamladı. İlk resmi maçın yanı sıra Karadeniz ekibine çok tecrübeli bir stoper gelecek.

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STEFAN SAVİC KİMDİR?

8 Ocak 1991 Karadağ doğumlu Stefan Savic, İspanya’da daha çok boy gösterdi. Mojkovac'ta doğan Savic, kariyerine yerel kulüp Brskovo'da başladı.

BSK Borča'ya ve ardından Partizan'a transfer olarak Avrupa serüvenine başladı. Partizan’da gösterdiği başarı onu Avrupa’nın en iyi ligine taşıdı. Manchester City'ye 6 milyon sterlin bonservis bedeliyle adaya gitti.

Oradaki tek sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. 2012'de Fiorentina'ya transfer oldu. Daha sonrasında ise kariyerinin zirvesine ulaştığı 2015’te Atlético Madrid ile sözleşme imzaladı. 100'den fazla maça çıktı ve burada 2018'de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

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Karadağ Milli Takımı’nın da zamanla vazgeçilmez oyuncusu oldu. 2010'dan beri tam bir uluslararası oyuncu, 70'in üzerinde maça çıktı ve Karadağ formasıyla dokuz gol attı.