Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşında, neden koruma altına alındı?

Ünlü sanatçı Deniz Akkaya'nın "kızım beni dövdü balkona kilitledi" diye yaptığı açıklama ile Türkiye'nin gündemine oturan Deniz Akkaya'nın kızı merak edilerek "Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşındadır, neden koruma altına alındı"? diye araştırılmaya başlandı. İşte Deniz Akkaya'nın kız hakkında bilinmeyenler.

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Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşında, neden koruma altına alındı?

Annesinin açıklamaları ile Türkiye'nin gündemine oturan ünlü sanatçı Deniz Akkaya'nın kızı merak edilerek "Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşındadır, neden koruma altına alındı? diye araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde

DENİZ AKKAYANIN KIZI KİMDİR

Deniz Akkaya'nın İşadamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı vardır. Kızının kendisine zarar verdiğini belirten Akkaya, bu açıklamalarıyla gündem oldu.

DENİZ AKKAYA'NIN KIZI NEDEN KORUMA ALTINA ALINDI

Deniz Akkaya'nın, kızının kendisine zarar verdiğini söylemesi ve yaşadığı sorunları açıklaması, büyük yankı uyandırdı. Peki, Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya'nın kızı kimdir?

Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadığı ciddi sorunları ve kavgaları sosyal medyada paylaştı. 2009 yılında Efe Önbilgin ile ilişkisinden doğan kızı Ayşe'nin kendisine zarar verdiğini belirten Deniz Akkaya, açıklamalarıyla gündeme oturdu. Akkaya, kızının kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenince telefonuna el koyduğunu ve sonrasında kızının kendisini balkona kilitlediğini öne sürdü. Bu olaylar sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısından tepki alan Akkaya, yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde anlattı.

KREDİ KARTI OLAYI VE YURT DIŞI PLANLARI

Deniz Akkaya, daha önce de arkadaşının kredi kartını patlatan kızının kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını ve bu planları öğrendiğinde kızının telefonuna el koyduğunu belirtti. Akkaya, kızının fiziki olarak kendisine saldırdığını ve ardından balkona kilitlediğini söyledi. Bu durumu sosyal medyada paylaşan Akkaya, komşularının ve güvenlik görevlilerinin müdahaleleri sonucunda kurtulduğunu ifade etti. Ayrıca, kızının polislere de karşı çıktığını ve kendisine iftira attığını belirtti. Akkaya, kızının bu davranışlarını ergenlik dönemine bağlayarak kabul etmeyeceğini ve bu durumu sosyal medyada paylaşarak sesini duyurmaya çalıştığını dile getirdi.

Yaşadığı bu olayların kendisini derinden etkilediğini ve bu durumun yalnızca kendi hatası olmadığını vurguladı. "Anne olmak bu değil ve olmamalı" diyen Akkaya, tüm annelere sabır dileyerek açıklamalarını sonlandırdı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere de seslenerek, hayatını bilmeden yorum yapmamalarını istedi. Bu olaylar, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Deniz Akkaya'nın yaşadıkları hakkında birçok kişi farklı görüşler paylaştı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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