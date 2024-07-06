İran yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir, nerelidir, Türk müdür, yoksa ermeni midir?

İran'da İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu ölmesi sonrası yapılan yeni seçimlerde Cumhur Başkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, soyadından dolayı vatandaşlar merak ederek Mesud Pezeşkiyan kimdir, nerelidir, Türk müdür, yoksa ermeni midir? diye araştırmaya başladı, İşte! İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın biyografisi.

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İran yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir, nerelidir, Türk müdür, yoksa ermeni midir?

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonuz hayatını kaybetmesi sonucu yapılan seçimlerde ikinci turda yarıştığı Said Celili'nin önünde kazanarak İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. Seçilen yeni cumhurbaşkanın soyadının Pezeşkiyan olması nedeniyle vatandaşlar İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Türk müdür, yoksa ermeni midir? diye araştırmaya başladı İşte! İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın biyografisi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, adaylık sürecinde sorulan bir soruya kendisinin Türk asıllı olduğunu belirterek evlerinde çocuklarıyla beraber herkesin Türkçe konuştuğunu açıklamıştı.

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MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR, NERELİ?

Anketler, Mesud Pezeşkiyan'ın Türk, Kürt ve Beluçların yoğun olduğu bölgelerde diğer adaylara göre yüksek oy aldığını gösteriyor. Başkent Tahran'daki bir konferansta konuşan Mesud Pezeşkiyan, "Hayatımda oy almak için hiçbir zaman yalan söylemedim ve hiçbir zaman yanlış slogan atmadım" demişti.

"Hakka ve adalete inanıyorum. Kadınların, mezheplerin ve etnik kökenlerin hakları benim için önemli. Kadın, erkek, Türk, Kürt, Beluci benim için fark etmez" diyen Pezeşkiyan, anketlerin gösterdiği gibi yarışta ipi göğüslerse İran’da ilk kez bir Türk cumhurbaşkanı görev yapacak.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde doğan Pezeşkiyan propaganda sürecinde İran medyasına verdiği ve sosyal medyada çok konuşulan bir röportajında “Ben Türküm. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum. Evde çocuklarımla Farsça değil, Türkçe konuşuyorum” demesiyle dikkat çekmişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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