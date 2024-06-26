Salih Selman Hoca kimdir? Ailesi, sporcu mu?

Salih Selman Hoca kimdir? Hangi hastanede çalışıyor? Kaç dil biliyor? Ailesi ve merak edilenleri derledik.

YAYINLAMA
Google News
Salih Selman Hoca kimdir? Ailesi, sporcu mu?

Sosyal medyada yayınlanan son görüntülere göre, Salih Hoca, "Başı açık gezen erkeklere cehennemde büyük azap var" dedi."ifadeleri çok konuşulmuştu." Salih Selman Hoca, sosyal medyada erkeklere kapanma zorunluluğu getiren görüntüler nedeniyle araştırılmaya başlandı. Salih Hoca kim? Detaylar buradadır.

Salih Hoca kimdir?

1961 doğumlu Salih Selman, babası Kurmay Albay olan babasını küçük yaşta kaybetti. 1980 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni bitiren Selman, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede 1991'de genel cerrahi alanında yüksek lisans yapan Selman, daha sonra proktoloji ve meme cerrahi alanında üst ihtisasını bitirdi.1986 ve 1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi olan Salih Selman, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedi yıl çalıştı. Doktor, üç yabancı dil bilen ve kırk yaşında hafızasını tamamladı. Ayrıca, yedi dalda yarışan Selman, çeşitli madalyalara sahiptir.

Operatör Dr. Salih Selman ve eşi Şule Selman, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Selman'ın kızı Saliha Büşra.Günümüzde Selman, Fatih'teki muayenehanesinde çalışıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Oktay Tabur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Hangi görevlerde bulundu? Oktay Tabur, neden görevden alındı?
Oktay Tabur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Hangi görevlerde bulundu? Oktay Tabur, neden görevden alındı?
Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşında, neden koruma altına alındı?
Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşında, neden koruma altına alındı?
Olcay Kılavuz kimdir, nerelidir, siyasi görüşü nedir, hangi görevlerde bulundu, neden görevden alındı
Olcay Kılavuz kimdir, nerelidir, siyasi görüşü nedir, hangi görevlerde bulundu, neden görevden alındı
Katı kişi sendromuyla mücadele ediyor: Katı kişi sendromu nedir? Şarkıcı Celine Dion kimdir?
Katı kişi sendromuyla mücadele ediyor: Katı kişi sendromu nedir? Şarkıcı Celine Dion kimdir?
Son Haberler
Sinan Akçil eski eşi Burcu Kıratlı hakkında 'aşırı kıskanç' diye açıklamada bulunmuştu, cevap gecikmedi!
Sinan Akçil eski eşi Burcu Kıratlı hakkında 'aşırı kıskanç' diye açıklamada bulunmuştu, cevap gecikmedi!
Kocaeli'de fabrikayı saran dev alevler korku yarattı: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi!
Kocaeli'de fabrikayı saran dev alevler korku yarattı: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi!
Sıcaktan bunalanlar buraya! Yaz aylarında serinlemenin 8 kolay ve etkili yolu
Sıcaktan bunalanlar buraya! Yaz aylarında serinlemenin 8 kolay ve etkili yolu
Bakan Işıkhan son noktayı koydu! Asgari ücrete zam yok, emekliye refah payı artışı olmayacak
Bakan Işıkhan son noktayı koydu! Asgari ücrete zam yok, emekliye refah payı artışı olmayacak
Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…
Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…
Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?
Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?
Çok Okunanlar
Devletin nefesi alçakların ensesinde | 26 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Devletin nefesi alçakların ensesinde | 26 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bir tuvalet vakası daha! Dilara Aksüyek, yakalanmamak için kendini mekanın tuvaletine kilitledi
Bir tuvalet vakası daha! Dilara Aksüyek, yakalanmamak için kendini mekanın tuvaletine kilitledi
Altın ne kadar, 0.05 gram, 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? 26 Haziran 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın ne kadar, 0.05 gram, 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? 26 Haziran 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Uzmanlar uyarıyor sakın o saatlerde dışarı çıkmayın! Bugün hava durumu nasıl? 26 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Uzmanlar uyarıyor sakın o saatlerde dışarı çıkmayın! Bugün hava durumu nasıl? 26 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?
Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?
Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Yorumlananlar
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu