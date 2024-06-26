Salih Selman Hoca kimdir? Ailesi, sporcu mu?

Sosyal medyada yayınlanan son görüntülere göre, Salih Hoca, "Başı açık gezen erkeklere cehennemde büyük azap var" dedi."ifadeleri çok konuşulmuştu." Salih Selman Hoca, sosyal medyada erkeklere kapanma zorunluluğu getiren görüntüler nedeniyle araştırılmaya başlandı. Salih Hoca kim? Detaylar buradadır.

Salih Hoca kimdir?

1961 doğumlu Salih Selman, babası Kurmay Albay olan babasını küçük yaşta kaybetti. 1980 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni bitiren Selman, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede 1991'de genel cerrahi alanında yüksek lisans yapan Selman, daha sonra proktoloji ve meme cerrahi alanında üst ihtisasını bitirdi.1986 ve 1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi olan Salih Selman, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedi yıl çalıştı. Doktor, üç yabancı dil bilen ve kırk yaşında hafızasını tamamladı. Ayrıca, yedi dalda yarışan Selman, çeşitli madalyalara sahiptir.

Operatör Dr. Salih Selman ve eşi Şule Selman, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Selman'ın kızı Saliha Büşra.Günümüzde Selman, Fatih'teki muayenehanesinde çalışıyor.