Nagehan Alçı'nın Yunanlı sevgilisi Stavros Christodoulidis kimdir, kaç yaşındadır

Rasim Ozan Kütahyalı ile olaylı bir şekilde ayrılan Nagehan Alçını'nın yabancı bir diplomat ile beraberim demesi ve o kişinin de yunanlı istihbarat elemanı Stavros Christodoulidis olduğu belli olmasından sonra, insanlar Stavros Christodoulidis kimdir, kaç yaşındadır diye araştırmaya başladılar. İşte, Stavros Christodoulidis'in biyografisi.

STAVROS CHRİSTODOULİDİS KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Edinilen bilgilere göre Nagehan Alçı’nın ilişki yaşadığı ve bunun ortaya çıkması üzerine Atina’ya geri çağırılan Yunanistan konsolosluğunda görevli istihbarat görevlisinin ismi Stavros Christodoulidis.

Yunanistan Başkonsolos Vekili olarak İstanbul’da görev yapan Stavros Christodoulidis, 6 Eylül 2021’de İBB tarafından düzenlenen bir etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşurken görüntülenmişti.