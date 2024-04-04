Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı

Yerel seçimler bitmesine karşın itiraz süreci bir hayli tartışmalı geçiyor. Birçok il ve ilçede yapılan itirazla birlikte siyasi partiler karşı karşıya geliyor. Tuzla’da ise, CHP adayı olarak girdiği seçim yarışında yüzde 10’un üzerinde oyla yeni belediye başkanı seçilen Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı.

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Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı

31 Mart 2014 yerel seçimlerinde İstanbul’un Tuzla ilçesinde CHP’den aday olarak seçimlere giren Eren Ali Bingöl, 15 yıl görev yapa AK Parti adayı Şadi Yazıcı’ya karşı seçimleri kazanarak Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı seçilmişti.

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AK Parti tarafından Tuzla ilçesinde itiraz gelmesi üzerine mazbata bir türlü yeni sahibini bulaşmamıştı. Ancak bu karışıklık bugün bitti ve CHP adayı Eren Ali Bingöl aldı.

YÜZDE 12’LİK FARK

CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl, Tuzla’da yüzde 50,92 oy oranına ulaştmıştı. En yakın rakibi ve Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı ise yüzde 39,07 oy almıştı. Farkın olmasına rağmen bazı itirazların yapılması mazbatayı geciktirdi.

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GECİKEN MAZBATA CHP’YE GİTTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla Belediye Başkanı, 4 Nisan Perşembe günü mazbatasını aldı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl mazbatasını aldıktan sonra önemli açıklalamalarda bulundu;

“Bu elbette gecikmiş bir mazbata oldu ama mazbatayı almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Tuzlalılara yakışan bir belediyecilik anlayışıyla adil, hakkaniyetli, haddimizi bilerek, sadece işimizi yaparak, belediyecilik hizmetini yaparak çok güzel bir beş yıl geçireceğiz. Tuzlalıların verdiği bu yetkiyi, teveccühü çok doğru kullanacağız. Çok sıkı çalışacağız. Onlar da bizimle gurur duyacaklar inşallah.”

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