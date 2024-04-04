Tuzla Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Tuzla belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanları seçimi kadar en çok merak edilen bir diğer konu ise hangi parti kaç meclis üyesi kazandığı yönünde vatandaşlar araştırmaya başladı.
33+4 Kontenjan ile 37 meclis üyesinin bulunduğu, partileri aldıkları oy oranına göre meclise listedeki sıralamaya göre meclise üye gönderiyor. ilçede meclis listelerinde en fazla oy alan parti artı 4 kontenjanı da meclise göndermiş olduğu Tuzla belediyesinde 31 mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin meclise gönderdiği meclis üyesi sayısı ve isimleri belli oldu.
CHP
1. Ülkü Sakalar
2. Filiz Akyol Akar
3. Hasan Özdemir (Dem Parti)
4. Ali Ekber Kızılkan
5. Osman Bilgin
6. Orhan Teymur
7. Abdurrahman İsenç
8. Ekin Gökmen
9. Eyüp Sunar
10. Birsen Tuğsel
11. Hüsniye Dağlı
12. Gamze Munzur
13. Bahattin Özgül
14. Kenan Albayrak
15. Musa Avyüzen (Dem Parti)
16. Dilek Ateş (Dem Parti)
17. Arzu Yelken
18 Kubilay Yıldız
19. Duygu Öğüt
Kontenjan
1. Gökhan Can
2. Özcan Türk
3. Erdal Yasin Tüysüz
4. Hakan Keleş
İBB Meclis Üyeleri
Eren Ali Bingöl
Gökhan Can
Ülkü Sakalar
Filiz Akyol Akar
Hasan Özdemir (DEM PARTİ)
Ali Ekber Kızılkan
AK PARTİ
1-Tülay Kalav
2-Murat Kant
3-Muharrem Kır (MHP)
4-İbrahim Nazmi İş
5-Nevzat Özsoy
6-Bahrem Kuruağaç
7-Mustafa Gedikoğlu
8-Tevfik Şahin
9-Mehmet Şensoy
10-Ali Doğruer (MHP)
11-Av.Duygu Keskin
12-Aydın Atlı
13-Türel Ağyol
14-Adem Uçar
İBB Meclis Üyeleri
1 -Tülay Kalav
2 - Murat Kant