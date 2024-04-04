Tuzla Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Tuzla belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanları seçimi kadar en çok merak edilen bir diğer konu ise hangi parti kaç meclis üyesi kazandı, hangi meclis üyesi meclise girdi diyerek vatandaşlar araştırmaya başladı. İşte Tuzla belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

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Tuzla Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Tuzla belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanları seçimi kadar en çok merak edilen bir diğer konu ise hangi parti kaç meclis üyesi kazandığı yönünde vatandaşlar araştırmaya başladı.

33+4 Kontenjan ile 37 meclis üyesinin bulunduğu, partileri aldıkları oy oranına göre meclise listedeki sıralamaya göre meclise üye gönderiyor. ilçede meclis listelerinde en fazla oy alan parti artı 4 kontenjanı da meclise göndermiş olduğu Tuzla belediyesinde 31 mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin meclise gönderdiği meclis üyesi sayısı ve isimleri belli oldu.

CHP

1. Ülkü Sakalar
2. Filiz Akyol Akar
3. Hasan Özdemir (Dem Parti)
4. Ali Ekber Kızılkan
5. Osman Bilgin
6. Orhan Teymur
7. Abdurrahman İsenç
8. Ekin Gökmen
9. Eyüp Sunar
10. Birsen Tuğsel
11. Hüsniye Dağlı
12. Gamze Munzur
13. Bahattin Özgül
14. Kenan Albayrak
15. Musa Avyüzen (Dem Parti)
16. Dilek Ateş (Dem Parti)
17. Arzu Yelken
18 Kubilay Yıldız
19. Duygu Öğüt

Kontenjan

1. Gökhan Can
2. Özcan Türk
3. Erdal Yasin Tüysüz
4. Hakan Keleş

İBB Meclis Üyeleri

Eren Ali Bingöl
Gökhan Can
Ülkü Sakalar
Filiz Akyol Akar
Hasan Özdemir (DEM PARTİ)
Ali Ekber Kızılkan

AK PARTİ

1-Tülay Kalav

2-Murat Kant

3-Muharrem Kır (MHP)

4-İbrahim Nazmi İş

5-Nevzat Özsoy

6-Bahrem Kuruağaç

7-Mustafa Gedikoğlu

8-Tevfik Şahin

9-Mehmet Şensoy

10-Ali Doğruer (MHP)

11-Av.Duygu Keskin

12-Aydın Atlı

13-Türel Ağyol

14-Adem Uçar

İBB Meclis Üyeleri

1 -Tülay Kalav
2 - Murat Kant

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