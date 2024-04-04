Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı

NATO-Ukrayna Konseyi Belçika’nın başkenti Brüksel'de toplandı. Dışişleri Bakanı Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Dışişleri Bakanlar Toplantısının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

NATO-Ukrayna Konseyi, Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Stoltenberg, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı 3. yılına girdi. Ukrayna özgürlüğü için savaşmaya devam ederken, NATO müttefikleri de Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Savaş alanındaki durum zor. Bu, desteğimizi azaltmak için değil, artırmamız için bir neden” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı

Stoltenberg, “Bugün, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin nasıl güçlendirilebileceği de dahil olmak üzere Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ele alacağız. (Temmuz ayındaki) Washington Zirvesi'ne hazırlanırken, Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolunu sağlamlaştırmak için birlikte çalışıyoruz. Bu, Ukrayna'nın güvenliği ve bizim güvenliğimiz için önemlidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katıldığı NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı, basına kapalı olarak devam ediyor.

Tuzla Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Tuzla belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024Tuzla Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Tuzla belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

Şişli'de akıl almaz kaza! İki küçük kardeş el frenini indirdi, olanlar oldu!Şişli'de akıl almaz kaza! İki küçük kardeş el frenini indirdi, olanlar oldu!

Tuzla'da seçilen mahalle muhtarları belli oldu! Tuzla Mahalle Muhtar seçim Sonuçları | 31 Mart 2024Tuzla'da seçilen mahalle muhtarları belli oldu! Tuzla Mahalle Muhtar seçim Sonuçları | 31 Mart 2024

Son dakika! 14 ilde “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla 340 şüpheli yakalandı!Son dakika! 14 ilde “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla 340 şüpheli yakalandı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Makam odasında skandal sözler! Datça eski belediye başkanının konuşması olay oldu!
Makam odasında skandal sözler! Datça eski belediye başkanının konuşması olay oldu!
İYİ Parti’de istifa depremi: Buğra Kavuncu’nun ardından Burak Akburak'ta partiden ayrıldı
İYİ Parti’de istifa depremi: Buğra Kavuncu’nun ardından Burak Akburak'ta partiden ayrıldı
CHP, Pendik Belediye Başkanlık seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların tekrar sayılmasını istedi
CHP, Pendik Belediye Başkanlık seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların tekrar sayılmasını istedi
Bakanlık itiraz etti: Van’da belediye başkanlığı el değiştirdi: DEM Parti’den açıklama gecikmedi…
Bakanlık itiraz etti: Van’da belediye başkanlığı el değiştirdi: DEM Parti’den açıklama gecikmedi…
Son Haberler
Erdoğan, Alparslan Türkeş'in Beştepedeki kabrini ziyaret ederek dua okudu
Erdoğan, Alparslan Türkeş'in Beştepedeki kabrini ziyaret ederek dua okudu
PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
Sultanbeyli Belediye başkanı seçilerek mazbatasını alan Ali Tombaş ''Sultanbeyli için yine yeniden Bismillah'' diyerek görevine başladı
Sultanbeyli Belediye başkanı seçilerek mazbatasını alan Ali Tombaş ''Sultanbeyli için yine yeniden Bismillah'' diyerek görevine başladı
Hatay’da lüks marka araçlarla insan kaçakçılığı yapan 2 kişiye suçüstü!
Hatay’da lüks marka araçlarla insan kaçakçılığı yapan 2 kişiye suçüstü!
Gökhan Yüksel ezici bir çoğunlukla yeniden Kartal Belediye Başkanı seçildi
Gökhan Yüksel ezici bir çoğunlukla yeniden Kartal Belediye Başkanı seçildi
Kağıt toplayıcısı bağımsız aday, büyükşehir adayı köklü partilerden daha çok oy aldı!
Kağıt toplayıcısı bağımsız aday, büyükşehir adayı köklü partilerden daha çok oy aldı!
Çok Okunanlar
4 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumlar! O burç sahipleri bu gün hayatınızda önemli değişikler olacak!
4 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumlar! O burç sahipleri bu gün hayatınızda önemli değişikler olacak!
İYİ Parti’de istifa depremi: Buğra Kavuncu’nun ardından Burak Akburak'ta partiden ayrıldı
İYİ Parti’de istifa depremi: Buğra Kavuncu’nun ardından Burak Akburak'ta partiden ayrıldı
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artacak mı? Yağmur yağacak mı? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artacak mı? Yağmur yağacak mı? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Dünya beşik gibi sallanıyor: Japonya’da 6 şiddettinde deprem meydana geldi…
Dünya beşik gibi sallanıyor: Japonya’da 6 şiddettinde deprem meydana geldi…
Meral Danış Beştaş'tan çok tartışılacak seçim yorumu: ''İmamoğlu bu oylar benimdir demesin, seçmenlerimiz oy verdi''
Meral Danış Beştaş'tan çok tartışılacak seçim yorumu: ''İmamoğlu bu oylar benimdir demesin, seçmenlerimiz oy verdi''
Ahmet Cin, kazanarak yeniden Pendik Belediye Başkanı oldu: ''Şimdi yeni işler zamanı''
Ahmet Cin, kazanarak yeniden Pendik Belediye Başkanı oldu: ''Şimdi yeni işler zamanı''
Yorumlananlar
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Erdoğan müjdeyi verdi: Emekliye ek zam kapıda
Erdoğan müjdeyi verdi: Emekliye ek zam kapıda
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!