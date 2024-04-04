Kartal Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Kartal belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanları seçimi kadar en çok merak edilen bir diğer konu ise hangi parti kaç meclis üyesi kazandığı yönünde vatandaşlar araştırmaya başladı.

33+4 Kontenjan ile 37 meclis üyesinin bulunduğu, partileri aldıkları oy oranına göre meclise listedeki sıralamaya göre meclise üye gönderiyor. ilçede meclis listelerinde en fazla oy alan parti artı 4 kontenjanı da meclise göndermiş olduğu Kartal belediyesinde 31 mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin meclise gönderdiği meclis üyesi sayısı ve isimleri belli oldu.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KARTAL BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Buna göre önümüzdeki dönemde CHP'nin seçilen meclis üyeleri

CHP KARTAL BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 2024

1. Önder Turmuş

2. Umutcan Kıskanç

3. Orhan Budak

4. Ali Aluç

5. Hayri Doğruyol

6. Merve Emsiz

7. Özlem Bulut

8. Yasin Ünder

9. Olcay Özgön

10. Düzgün Çapar

11. Gürkan Emre Demirhan

12. Fatma Gül Altınöz

13. Cemalettin Yüksel

14. Aybar Kara

15. Cemal Küpeli

16. Faruk Türkmen

17. Özkan Özdemir

18. Gülcan Tarakçı

19. Sadettin Topal

20. Umut Daştan

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21. Erdinç Oymak

Kontenjan Listesi

1. Ekrem Eray Arda

2. Mustafa Samast

3. Ekrem Aksan

4. Hamza Keleş

AK PARTİ KARTAL BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 2024

1. Adem Yıldız

2. Haydar Göksoy

3. Muhammer Bektaş

4. Hatice Albayrak

5. Nuri Köksal

6. Muhammet Bulut

7. Hüseyin Kubilay Salihvatandaş

8. Ahmet Alp

9. Döndü Polat

10. Mehmet Gödekdağ

11. Furkan Ordukaya

12. Emrullah Aydın