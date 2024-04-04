Kartal Belediyesi meclis üyeleri belli oldu! Kartal belediye meclis üyesi Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanları seçimi kadar en çok merak edilen bir diğer konu ise hangi parti kaç meclis üyesi kazandığı yönünde vatandaşlar araştırmaya başladı.
33+4 Kontenjan ile 37 meclis üyesinin bulunduğu, partileri aldıkları oy oranına göre meclise listedeki sıralamaya göre meclise üye gönderiyor. ilçede meclis listelerinde en fazla oy alan parti artı 4 kontenjanı da meclise göndermiş olduğu Kartal belediyesinde 31 mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin meclise gönderdiği meclis üyesi sayısı ve isimleri belli oldu.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KARTAL BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Buna göre önümüzdeki dönemde CHP'nin seçilen meclis üyeleri
CHP KARTAL BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 2024
1. Önder Turmuş
2. Umutcan Kıskanç
3. Orhan Budak
4. Ali Aluç
5. Hayri Doğruyol
6. Merve Emsiz
7. Özlem Bulut
8. Yasin Ünder
9. Olcay Özgön
10. Düzgün Çapar
11. Gürkan Emre Demirhan
12. Fatma Gül Altınöz
13. Cemalettin Yüksel
14. Aybar Kara
15. Cemal Küpeli
16. Faruk Türkmen
17. Özkan Özdemir
18. Gülcan Tarakçı
19. Sadettin Topal
20. Umut Daştan
21. Erdinç Oymak
Kontenjan Listesi
1. Ekrem Eray Arda
2. Mustafa Samast
3. Ekrem Aksan
4. Hamza Keleş
AK PARTİ KARTAL BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 2024
1. Adem Yıldız
2. Haydar Göksoy
3. Muhammer Bektaş
4. Hatice Albayrak
5. Nuri Köksal
6. Muhammet Bulut
7. Hüseyin Kubilay Salihvatandaş
8. Ahmet Alp
9. Döndü Polat
10. Mehmet Gödekdağ
11. Furkan Ordukaya
12. Emrullah Aydın
KAYNAK: Bölge Gündem Haber