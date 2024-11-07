Seçimi kaybeden Harris ilk kez konuştu! Trump'ı barışçıl şekilde...

Harris, 5 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerini kaybettikten sonra Washington'daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçilerine bir konuşma yaptı.

Harris, Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın başkanlık seçimlerinde kaybettiklerini kabul ederek, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile telefonla konuştum ve zaferinden dolayı kendisini tebrik ettim. Ek olarak, kendisine ve ekibine barışçıl bir şekilde yetki devrine yardımcı olacağımızı söyledim." dedi.

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Harris, Trump'a değil Anayasa'ya bağlı olduklarını belirterek, "Bu seçimleri kaybettiğimi kabul ediyorum ancak bu kampanyayı ateşleyen mücadelemizden vazgeçmiyorum" dedi.vurgu yaptı.

Harris, seçim kampanyası boyunca harika bir iş çıkardıklarını iddia etti ve onlara yardım eden herkese teşekkür etti ve inandıkları değerleri savunmaya devam etmelerini istedi.

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5 Kasım'da ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek 47. başkanı oldu.