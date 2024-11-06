Kısa süre önce tahliye edilmişti! Jahrein davasında şok gelişme

Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç, müstehcenlik suçlamasıyla yargılandı ve 29 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Jahrein'in beraat edildiğini sosyal medya hesabından avukatı Burhanettin Mumcuoğlu duyurdu.



Mumcuoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

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"Müvekkilim Ahmet "Jahrein", müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün hapis cezasına çarptırılan müvekkilim Ahmet "Jahrein" bugün BERAAT etmiş ve aklanmıştır."