İslam Memiş altın için uyardı! O tarihte çakılacak

Yatırımcılar, gram altının rekor kırdığı dönemde ABD başkanlık seçimlerinin altın piyasasındaki olası etkilerini araştırdı. Altın yatırımcıları, seçilecek başkanın piyasayı nasıl etkileyeceğini değerlendirirken, Fed'in faiz kararının açıklandığı haftanın önemli olduğunu vurguladı.



Haber Global, ekonomist İslam Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı yorumlarını yayınladı. Altın uluslararası piyasalarda şu anda 2.743 dolar seviyelerinde ve gram altın 3.118 lira seviyelerinde seyrediyor. Memiş, bu haftanın en önemli olaylarının ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak Fed faiz kararının altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

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"GRAM ALTININ 3 BİN 100 LİRANIN ALTINA DÜŞEBİLİR"

Memiş, başkan adaylarının politikalarının küresel piyasada çeşitli etkilerini tahmin ediyor. Memiş, Trump'ın zaferi, doların yükselişinde ve altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüşe neden olabilir. Özellikle ons altın fiyatlarında kar satışlarının beklendiğini belirtti.

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Memiş, altının kısa sürede 2.700-2.690 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini ve gram altın için ons hareketlerini izlemelerini tavsiye etti ve "Gram altın 3.100 liranın altına düşebilir" dedi. Memiş, "Beklentimiz olumlu, ancak bu haftanın devam ettiği ABD seçim sonuçları da çok önemli" dedi ve altın fiyatlarına ilişkin orta ve uzun vadeli beklentilerini açıkladı. Altının kısa vadeli bakış açısı, seçim sonuçlarının açıklanma şekli ve piyasalara etkisi üzerine odaklanacak gibi görünüyor.