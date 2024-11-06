Serhat Akın'a silahlı saldırı davasında flaş karar! Şüpheliler için rekor hapis cezası
31 Ocak'ta Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili dava görülmeye başlanacak.
Yayınlanma:
26 Eylül'de Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı. Saldırganın da aralarında bulunduğu yedi kişi, olaydan sonra tutuklandı.
Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi şüpheliler hakkında hazırlanan iddianameyi onayladı.
Arda Güler için Mourinho devrede! Devre arasında büyük operasyon yapılacak
Kısa süre önce tahliye edilmişti! Jahrein davasında şok gelişme
İslam Memiş altın için uyardı! O tarihte çakılacak
YENİ YILDA İLK DURUŞMA YAPILACAK
Tetikçi Ozan Dalmaz'ın ve diğer 6 şüphelinin iddianamede 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mahkeme, ilk duruşmanın 31 Ocak 2025 tarihinde yapılmasına karar verdi.
Spor