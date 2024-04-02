Seçim sonrası ilk MYK: Ömer Çelik’e açık açık soruldu, neden kaybettiniz?

31 Mart yerel seçimlerinin en büyük kaybını yaşayan AK Parti, nerede hata yaptığı konusunda iç tartışmaya başladı. Cumhurbaşkanı, seçim gecesi balkondan “özeleştirimizi yapacağız” mesajını verdi. Bugün ise AK Parti’De MYK toplantısı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını yaptı, seçim sonuçlarını değerlendirdi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”

Seçim sonrası ilk MYK’da ne konuşulduğu merak ediliyor. Toplantı sonrasında AK Parti sözcüsü Çelik, açıklamalara bulundu.

VATANDAŞIN UYARISINI SANDIKTA ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleşti. AK Parti’de seçim sonuçları değerlendirildi. Toplantı sonrası Çelik,

“Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Demokrasimiz bir kere daha güç kazanıp kökleşmiştir. Kazanan milletimiz olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız uyarılarını sandık yolu ile vermiştir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajları okuyacağız. 31 Mart seçimleri de önümüzde izleyeceğimiz siyaset açısından dönüm noktası. 18 kez milletin huzuruna çıktık.

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AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak sadece milletin sesini dinleyen siyasi anlayışa sahibiz. Milletimiz uyarılarda bulunmuştur, eleştirileri vardır. Bu mesajı bütün boyutları ile ele almak değerlendirmek boynumuzun borcudur. Milletimizin uyarısını değerlendirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. Milletin verdiği mesaj yol haritamız.”

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ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL

“Milletin desteğine de eleştirisine de müteşekkiriz. Genel ve yerel seçim tamamlandı ve Türkiye seçim sürecini tamamladı. 4.5 yıldan fazla önümüzde seçim yok. Bu süreyi değerlendirmek için gayret göstereceğiz. Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi için etkili siyasete devam edeceğiz.

Sistemde aksayan yerlerin düzeltilmesi için reformlar yapılacak. Bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İç ve dış politikada daha güçlü adımlar atacağız. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur. Terörle mücadele meselesi asli gündem olacak. Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimler neticesinde, hangi partiden olursa olsun seçilen herkesi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.”

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