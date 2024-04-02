CHP, Pendik Belediye Başkanlık seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların tekrar sayılmasını istedi

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Süleyman Tarık Balyalı ve CHP Pendik İlçe Başkanlığı 31 Mart’ta gerçekleşen seçim için İlçe Seçim Kurulu’na oyların yeniden sayılması için itiraz etti. Balyalı, “Aradaki fark 8 bin. Geçersiz oy sayısı 13 binin üzerinde. Çok fazla tutarsızlık var” açıklaması yaptı.

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31 Mart Mahalli Seçimleri sonuçlarına ilişkin itiraz süreci bugün saat 15.00'te tamamlandı. Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında 8 bin 15 oy fark bulunan Pendik'te de seçim sonuçlarına itiraz edildi. CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Süleyman Tarık Balyalı ve CHP Pendik İlçe Örgütü saat 14.55’te Yüksek Seçim Kurulu’na geçersiz oyların tekrar sayılması için başvuru gerçekleştirdi.

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Başvuru sonrası Balyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim sonuçlarında tutarsızlıklar olduğunu söyleyen Balyalı, “Aradaki farktan çok daha fazla geçersiz oy kullanımı var. İncelendiğinde 13 bin geçersiz oy kullanılmış olduğunu ve tutanakların son derece gelişi güzel doldurulmuş olduğunu gördük. Tutanakların çoğunda, oyların neden geçersiz sayıldığına dair bir ibareye rastlayamadık” ifadelerini kullandı.

“Hukuki süreci sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullanan Balyalı açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ortaya çıkan sonuçta gördüğümüz şu; Pendik seçimine ilişkin olarak çok fazla soru işareti var. Elimizdeki tutanaklarda bunu doğrular nitelikte. Bu yüzden bugün buradayız ve Pendik’te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptık.”

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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