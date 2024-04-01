Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını ihmal etmedi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”

Cumhurbaşkanı, yerel seçim sonuçlarını İstanbul’da takip ediyordu. Tablonun ardından Ankara’ya yönelen Erdoğan, geleneksel hale gelen balkon konuşmasını yaptı. Özeleştiri yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, beklemedikleri sonuçla karşılaştıklarını aktardı. İşte Erdoğan’ın balkon konuşması…

Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!

TÜRK MİLLETİ MESAJINI VERDİ

“31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de Türk Milleti, yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. AK Partiye ve Cumhur İttifakına oy verenlerle birlikte, demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

Buradan, siyasi parti fark etmeksizin iradesini serbestçe sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Yüksek sorumluluk bilinciyle mesai harcayan seçim kurullarımıza, sandık görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza da samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…

İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ALAMADIK

“31 Mart seçimleri, son 22 yılda girdiğimiz 18'nci sandık imtihanımız oldu. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra, maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, daha öncekiler gibi, bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık.”

Haberin Devamı

ÖZELEŞTİRİYİ YİNE YAPACAĞIZ

“Kardeşlerim, sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir.

Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor.”

Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…