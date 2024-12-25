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Satışı yasaklandı! Ticaret bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın!

Satışı yasaklandı! Ticaret bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın, işte o ürünle ilgili önemli detaylar...

Satışı yasaklandı! Ticaret bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın!
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Satışı yasaklandı! Ticaret bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın, işte o ürünle ilgili önemli detaylar...

Evinizin havasını değiştirmek için genelde kadınlar tarafından tercih edilen, 'Linens' markasına ait oda kokusu ve çamaşır spreyinde toksik etki oluşturan tehlikeli madde nedeniyle Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı.

Satışı yasaklandı! Sağlık bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın!

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı ürünleri denetleyerek ifşa etmeye devam ediyor. Yapılan denetimlerde Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin "Linens" markasına ait olan çubuklu oda kokuları ve çamaşır spreyleri "7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenleme Kanunu, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmenliği, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması" hükümleri gereğince sağlıksız bulundu.

Satışı yasaklandı! Sağlık bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın!

Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon/sucul ortama toksik etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Satışı yasaklandı! Sağlık bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın!

TOPLATILMA KARARI ALINDI!

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de oldukça popüler bir firmanın ürettiği oda kokularında zehirli madde bulunduğunu duyurdu. Söz konusu oda kokularının üretimi yasaklanırken, halihazırda satışa sunulan ürünlerin ise toplatılmasına karar verildi.

Satışı yasaklandı! Sağlık bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın!

Kaynak: Haber7

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