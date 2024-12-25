Son dakika! Azerbaycan hava yollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü!

Son dakika! Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: Düşen uçağın Azerbaycan havayolları'na ait olduğu açıklandı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta hayatta kalanlar olduğunu açıkladı.

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

Bölgeden gelen görüntülerde uçağın yere çarpmasıyla birlikte alev topu oluştuğu görüldü.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 25 KİŞİ KURTULDU

İlk bilgilere göre Azerbaycan Hava Yollarına ait uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazak yetkililer düşen uçaktan 25 kişinin kurtulduğunu duyurdu.

"ACİL İNİŞ İSTEDİ" İDDİASI

Uçağın düşmeden önce acil iniş istediği iddia ediliyor. Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın ivme kaybederek düştüğü ve sonrasında büyük bir patlama yaşandığı görülüyor.

Ayrıntılar birazdan haberimizde...