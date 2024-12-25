Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!

Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi: Üretim yapılan boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de bir imalathanede üretim sırasında meydana gelen patlama fabrikayı savaş alanına çevirdi.

Üretim yapılan boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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