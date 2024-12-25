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Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!

Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi: Üretim yapılan boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!
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Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi: Üretim yapılan boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!

Kayseri'de bir imalathanede üretim sırasında meydana gelen patlama fabrikayı savaş alanına çevirdi.

Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!

Üretim yapılan boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!

Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak:AA

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