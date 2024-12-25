Son dakika! Balıkesir'deki patlamaya ilişkin bakan Tunç'dan önemli açıklamalar: Balıkesir'de dün gerçekleşen mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, 10 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir'de dün gerçekleşen mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de dün mühimmat fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, Balıkesir'de yaptığı açıklamada, "Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç:

"Yaralıların tedavisi bitmek üzere. Patlamanın hemen ardından soruşturmalar başladı. Delillerin toplanıyor ve ifadeler alınıyor. Bilirkişi heyeti incelemelerini sürdürüyorlar. Bu kapsamda 10 gözaltı söz konusu.

Gözaltı süreci devam ediyor. O kazanın meydana gelmesinde rolü olabileceği düşünülen kişiler. Tedbiren ifade ve ilk tespitlere göre kazaya neden olduğu, ihmali olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz.''

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