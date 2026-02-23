Dünya Meksika'yı konuşuyor: Ünlü Kartel El Mencho öldürüldü, ülkede kıyamet koptu, El Mencho kimdir?

Dünya Meksika'yı konuşuyor: Ünlü Kartel El Mencho öldürüldü, ülkede kıyamet koptu!

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesi ülkede kaos çıkardı.

Ulusal basına göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildi.

EL MENCHO KİMDİR?

"El Mencho" lakaplı Ruben Oseguera Cervantes, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ABD'de hapis cezası görmüştür.

1966 doğumlu El Mencho, hapis cezasının ardından sınır dışı edilerek ülkesine geri döndü.

POLİS MEMURLUĞU YAPMIŞ

Bir dönem polis memurluğu yapan El Mencho, sonrasında Milenio Karteline katıldı. Zamanla kartel içindeki güç basamaklarını bir bir tırmandı.

Gücünü artırmak için suç örgütü yöneticilerinden birinin kızıyla evlendi.

ÖRGÜTÜ SUÇ İMPARATORLUĞUNA DÖNÜŞTÜRDÜ

2010'lu yıllarda CJNG örgütünü kurdu.

El Mencho, örgütünü 40'dan fazla ülkede faaliyet gösteren milyar dolarlık dev bir suç imparatorluğuna dönüştürdü.

Horoz dövüşlerine ilgisiyle de bilinen El Mencho, fentanil ve kokain ticareti yapıyordu.

El Mencho, ABD pazarına fentanil sağlayan en büyük tedarikçilerden biri. Fazlası da var...

Kartelin patlayıcı yüklü dronlarla saldırılar düzenlediği ve üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimlerinde bulunduğu da söyleniyor.

KARTELİN ÖLÜMÜ ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

ABD'nin de istihbarat desteği verdiği kartellere yönelik operasyonun ardından ülke adeta savaş alanına döndü.

Çok sayıda aracı ve benzin istasyonunu ateşe veren örgüt üyeleri, ana yolları barikatlarla kapatarak ulaşımı engelledi.

Güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında sokak çatışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, şiddet dalgasının kontrol altına alınması için ek birliklerin sevk edildiğini kaydetti.

