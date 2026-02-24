Meksika'ya yeni belâ geliyor: Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

CJNG lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından kartelde başlayan liderlik mücadelesinde, 29 yaşındaki Abraham Jesús Ambriz Cano namıdiğer "El Yogurt" öne çıktı.

El Mencho'nun kişisel ölüm mangasını yönettiği, "Los Indestructibles" adlı silahlı hücreyi komuta ettiği ve daha önce Meksika Donanması operasyonundan kaçmayı başardığı belirtilen ismin yükselişi, kartel içinde yeni bir güç savaşı ve daha sert bir şiddet dalgası ihtimalini gündeme taşıdı.

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) eski lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından organize suç yapısı içinde yeni bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bu mücadelede dikkat çeken isimlerden biri, örgütün genç ama etkili operasyonel komutanı Abraham Jesús Ambriz Cano, lakabıyla "El Yogurt" oldu.Güvenlik ve istihbarat raporlarına göre El Yogurt, CJNG'nin etkin olduğu Michoacán, Jalisco ve Colima bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı hücrelerin komutasını üstlenmiş güçlü bir isim. Özellikle "Los Indestructibles" olarak bilinen ve eski Kolombiyalı askeri personelden oluştuğu belirtilen militan grubunu yönettiği kaydedildi. Bu hücre, uyuşturucu kaçakçılığı hattı üzerinde kritik yolların kontrolünü sağlayarak CJNG'nin finansal ve operasyonel kapasitesinde rol oynadı.

"KİŞİSEL ÖLÜM MANGASI"NI YÖNETİYOR

Abraham Jesús Ambriz Cano'nun 29 yaşında olduğu ve El Mencho'nun "kişisel ölüm mangası" olarak bilinen örgütsel yapılanmayı yönettiğine dair dış basında yer alan bilgiler, onun sadece bir saha komutanı değil aynı zamanda güçlü bir örgütsel operatör olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlara göre El Yogurt'un bu kapsamlı rolü ve Kartel'in askeri hücreleriyle kurduğu bağ, ölümünden sonra liderlik için adı geçen isimler arasında onu öne çıkarıyor.

DONANMA OPERASYONUNDAN KAÇMAYI BAŞARDI

2025'te Meksika Donanması'nın Michoacán'daki bir operasyonunda El Yogurt'un komutasındaki hücreyle çatışma çıktığı, 12 kartel militanının öldüğü, üç deniz piyadesinin yaralandığı ve dokuz kişinin yakalandığı bildirilmişti. Olayda El Yogurt'un kaçmayı başardığı belirtildi; bu da onun örgüt içi güvenliğini ve taktik kabiliyetini gösteren bir örnek olarak değerlendirildi.

ŞİDDET OLAYLARI PATLAK VERDİ

CJNG lideri El Mencho'nun Şubat 2026'da güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi, kartelde büyük bir boşluk yarattı ve şiddet olaylarının patlak vermesine neden oldu. El Mencho'nun ölümünden sonra birçok üst düzey komutanın isimleri örgüt içinde yeni liderlik için geçerken, El Yogurt'un adı sıkça gündeme geliyor. Ancak resmi makamlar, CJNG içindeki net bir liderlik değişimi açıklamadı; güvenlik uzmanları ise örgütün parçalanma ve rekabet dinamiklerinin artabileceği uyarısında bulunuyor.

