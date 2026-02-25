Elektronik sigara yasaklandı: Satış yapan iş yerlerine sert ceza!

Suriye elektronik sigara için harekete geçti. Ülkede sağlığa zararlı etkileri olabileceğine dair çocuk ve gençleri korumak için kararlı bir adım atıldı.

Suriye elektronik sigaraya savaş açtı. Geleneksel sigara gibi zararları vurgulanarak çocuk ve gençleri korumak için radikal bir adım atıldı. Bu tür cihazları satan iş yerlerine sert cezalar uygulanacak.

Geleneksel sigaranın kullanımı azaltmak vaadiyle piyasaya sürülen elektronik sigaraların zaman içinde diğerinden farksız bir biçimde zarar verdiği ispatlandı. Ülkeler birer birer bu sigaraların yaygınlaşmasını engellemek için adım atıyor. Suriye'de de bu yönde bir yasak kararı alındı.

Suriye, elektronik sigaraların sağlık riskleri ve özellikle gençler arasındaki yaygınlaşması nedeniyle üretimini, dolaşımını, satışını ve kullanımını yasakladı.

Suriye, elektronik sigaraların üretimini, dolaşımını, satışını ve kullanımını yasakladı.

Yasağın temel nedeni, elektronik sigaraların yol açtığı sağlık riskleri ve özellikle çocuklar ile gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumaktır.

Elektronik sigaraların nikotin bağımlılığı riskini artırdığı ve kullanıcıları geleneksel sigaraya yönlendirebileceği belirtildi. Yasağa uymayanların ürünlerine el konulacak, imha edilecek ve ihlal durumunda iş yerleri kapatma cezası alacaktır.

Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, kararın ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.

ELEKTRONİK SİGARA YASAKLANDI

Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, Suriye resmi ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, elektronik sigaraların yol açtığı sağlık riskleri nedeniyle bu konuda kapsamlı bir yasak kararı alındığını belirtti.

Elektronik sigaraların üretimi, dolaşımı, satışı ve kullanımının yasaklandığını ifade eden Sevvak, söz konusu adımın, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumayı amaçladığını kaydetti.

Elektronik sigara kullanımının bazı akciğer hastalıklarıyla ilişkilendirildiğine dikkati çeken Sevvak, bu ürünlere kolay erişimin nikotin bağımlılığı riskini artırdığını ve kullanıcıların zamanla geleneksel sigaraya yönelmesine neden olabileceğini vurguladı.

Yasağa uymayanlara yönelik yaptırımlara da değinen Sevvak, ihlal tespit edilmesi halinde ürünlere el konulacağını, imha edileceğini ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

SATAN İŞ YERLERİNE KAPATMA CEZASI

İlk ihlalde iş yerlerinin 3 gün süreyle kapatılacağını aktaran Sevvak, tekrarı durumunda kapatma süresinin artırılacağını ifade etti.

Yetkililerin, elektronik sigaraların yaygınlaşmasını önlemek amacıyla şehir genelinde denetimleri yoğunlaştırdığı belirtildi.

Son yıllarda Suriye’de elektronik sigara kullanımı özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşırken, bu ürünlerin başlangıçta geleneksel sigarayı bırakma aracı olarak sınırlı bir kesim tarafından kullanılırken zamanla daha geniş kitlelere ulaştığı dikkati çekiyor.

