Trump tüm dünyayı ilgilendiren o imzayı attı!

ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yüzde 10 gümrük vergisini onaylayan kararnameyi imzaladığını duyurdu. Söz konusu vergiler 150 gün süreyle uygulamada olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife iptali kararının ardından tüm ülkelere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurdu.

Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:

Oval Ofis'te, tüm ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk küresel gümrük vergisini imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum; bu vergi neredeyse hemen yürürlüğe girecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump tarafından getirilen yeni gümrük vergileri 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlüğe girecek.

"8 SAVAŞI BİTİRDİM, BİZİ DURDURAMAYACAKSINIZ"

Seçim başarısına ve icraatlarına vurgu yapan Trump, mahkemenin kararının ülke güvenliğini zedelediğini iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu vatansever bir hareket değil. Ben büyük farkla kazandım, çok fazla hile olmasına rağmen kazandım. Bu ülkenin güvenlik çıkarlarıyla ilgili önemli bir davaydı. 4 yılda yapılamaz denileni 1 yılda yaptık, 8 savaşı bitirdim. Bu karara karşı çıkan hakimlere büyük saygı duyuyorum. Başka alternatifler bulacağız ve milyarlarca para bulacağız. Bizi durduramayacaksınız."

TARİFELERDE SON DURUM NE?

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın tarifelerinin kaldırması ve Trump'ın son açıklamalarının ardından, gümrük vergileri değişmiş oldu.

Mahkeme, Trump'ın 1977'de Jimmy Carter döneminde çıkarılan bir yasaya dayanarak getirdiği Uluslarası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerini iptal etmişti. Yine de 1962 Ticaret Genişletme Yasası Madde 232'ye ve 1974 Ticaret Yasası Madde 122'ye ve 301'e dayanan tarifeler geçerliliğini koruyordu.

Son durumda Trump'ın imzaladığı bu başkanlık kararnamesindeki küresel çapta yüzde 10 tarife eklenmesi ise Madde 122'ye dayanıyor ve maksimum 150 gün için uygulamada kalacak.

