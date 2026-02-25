Trump'a kongrede soğuk duş: Asıl siz kendinizden utanmalısınız!

ABD Başkanı Donald Trump, "Birliğin Durumu" konuşması sırasında göçmen politikalarını savunurken Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar'ın sert eleştirilerinin hedefi oldu...

ABD Başkanı Donald Trump, "Birliğin Durumu" konuşması sırasında göçmen politikalarını savunurken Demokrat üyelerle tartışma yaşadı; Trump'ın tüm temsilcileri ayağa kalkarak destek vermeye çağırdığı anlarda Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar, "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız" sözleriyle karşılık verdi ve Kongre'de tansiyon yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Şubat 2026'daki Birliğin Durumu konuşmasında göçmen politikalarını savunurken Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar ile sert bir söz düellosuna girdi.

"KENDİNİZDEN UTANMALISINIZ"

Trump, Kongre'de göçmen güvenliği vurgusu yaparak tüm üyeleri ayağa kalkıp destek göstermeye çağırdı; Demokratlar oturmaya devam edince Trump, "Kendinizden utanmalısınız." dedi.

"AMERİKALILARI ÖLDÜRDÜNÜZ"

Bu sözlere yüksek sesle karşılık veren Omar, "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız." ifadelerini kullandı ve Trump'a tepki gösterdi. Tartışma sırasında diğer Demokrat temsilciler de duyarlılıklarını dile getirdi.

TRUMP-OMAR GERİLİMİ YENİ DEĞİL

Öte yandan Trump ile Omar arasındaki gerilim yeni değil. Trump, başkanlığının ilk döneminde Omar ve bazı Demokrat kadın milletvekilleri için "Ülkelerine geri dönmeliler" ifadelerini kullanmış, bu sözler büyük tepki çekmişti. Omar ise o dönemde Trump'ı "ırkçı söylem üretmekle" suçlamıştı. İkili arasındaki polemik, özellikle göçmen politikaları, Müslümanlara yönelik söylemler ve Orta Doğu politikaları üzerinden sık sık kamuoyuna yansımıştı.Son yaşanan tartışma, Trump ile Omar arasındaki yıllara yayılan siyasi gerilimin Kongre kürsüsünde yeniden su yüzüne çıktığını gösterdi.

