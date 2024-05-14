Şampiyonluk kupası Galatasaray, Fenerbahçe derbisine gelecek mi? TFF talimatları ne diyor?

2023- 2024 futbol sezonu Süper Lig'in bitimine 2 maç kala zirve yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray'ın 24. şampiyonluğa ulaşması için kalan maçlarda 1 puan alması gerekiyor.

Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile kendi seyircisi önünde oynayacak. Bu karşılaşmada 1 puan alınırsa sarı-kırmızılılar, son haftada Konyaspor maçını beklemeden mutlu sona ulaşacak.

İLGİLİ MADDE NE DİYOR?

Bu nedenle Şampiyonluk Kupası'nın RAMS Park'a getirilip getirilmeyeceği tartışma konusu oldu.

Trendyol Süper Lig Müsabaka Statüsü'nün 11. maddesinin 1. fıkrasına göre; şampiyonluk matematiksel olarak kesinleşmeden kupa, maçlara getirilmiyor. Galatasaray, kupanın Fenerbahçe maçına getirilmesi konusunda Türkiye futbol Federasyon'dan özel bir talepte bulunmayacak. Futbol Federasyonu cephesi de kupanın getirilmesine talimatlar nedeniyle sıcak bakmıyor.

GÖRKEMLİ TÖREN PLANI

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının bitimiyle şampiyonluğunu ilan ederse kupayı hafta içinde yapılacak bir törenle almayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, RAMS Park'ta görkemli bir şampiyonluk töreni yapılması hedefleniyor.

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ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu sezon kazanılan Süper Kupa'nın da yapılacak törende getirilmesi içinde TFF'ye bir istekte bulunacak. Bu törende Kadınlar Futbol Ligi'nde mutlu sona ulaşan Galatasaray Kadın Futbol takımının da yer alması bekleniyor. Törende bazı sürprizler için şimdiden çalışmalar başlamış durumda. Kutlamalarda sahne çıkacak sanatçılarla görüşmeler yapılmaya başlandı. GS Store yetkilileri de şampiyonluk ürünleri konusunda son hazırlık bitirmiş durumda. Şampiyonluğun garantilemesiyle birlikte arka arkaya ürünlerin satışa çıkması hedefleniyor.

İŞTE O KUPA TALİMATI

2023-24 FUTBOL MÜSABAKA STATÜSÜ: MADDE 11 - KUPA ve MADALYALAR: (1)

Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.