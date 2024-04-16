Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da feci yangın! Tarihi borsa cayır cayır yandı!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da feci yangın! 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası bu sabah cayır cayır yanıp, alevlere teslim olurken, binanın simge kulesi kül yığınına döndü.

YAYINLAMA
Google News
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da feci yangın! Tarihi borsa cayır cayır yandı!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası bu sabah alevlere teslim olurken, binanın simge kulesi yıkıldı.
Danimarka'da tarihi binada yangın çıktı. Başkent Kopenhag'da bulunan 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasındaki yangının yerel saatle 08.00 sıralarında başladığı öğrenildi. Nedeni henüz bilinmeyen yangında alevlerin sardığı binanın simge kulesi yıkıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da feci yangın! Tarihi borsa cayır cayır yandı!

Yangından kurtulmaya çalışan binadakiler bir yandan da içeride bulunan bazı tarihi tabloları dışarı çıkarttı. Danimarka medyası, yangın nedeniyle binanın yakınındaki meydanın da boşaltıldığını aktardı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da feci yangın! Tarihi borsa cayır cayır yandı!

Bölge sakini Henrik Grage, borsa binasındaki yangını Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nde 2019 yılında çıkan yangına benzeterek, "Bu bizim Notre-Dame’ımız" dedi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da feci yangın! Tarihi borsa cayır cayır yandı!

Pakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladıPakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladı

Ticaret Bakanlığı'ndan önemli İsrail açıklaması! İhracat yasağı kapsamına 1019 ürün dahil edildi!Ticaret Bakanlığı'ndan önemli İsrail açıklaması! İhracat yasağı kapsamına 1019 ürün dahil edildi!

Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!

Son dakika! Mit'ten başarılı bir operasyon daha! Sarı ve Kırımızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli yakalandı!Son dakika! Mit'ten başarılı bir operasyon daha! Sarı ve Kırımızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli yakalandı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladı
Pakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladı
Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi
Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD başkanlık seçimi: Anketlerde Trump mı, Biden mı önde?
ABD başkanlık seçimi: Anketlerde Trump mı, Biden mı önde?
İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”
İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”
Son Haberler
Kayseri'de akıl almaz ölüm! Akrep yiyerek hayatına son verdi!
Kayseri'de akıl almaz ölüm! Akrep yiyerek hayatına son verdi!
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da feci yangın! Tarihi borsa cayır cayır yandı!
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da feci yangın! Tarihi borsa cayır cayır yandı!
Ticaret Bakanlığı'ndan önemli İsrail açıklaması! İhracat yasağı kapsamına 1019 ürün dahil edildi!
Ticaret Bakanlığı'ndan önemli İsrail açıklaması! İhracat yasağı kapsamına 1019 ürün dahil edildi!
Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!
Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, acilen toplanma kararı aldı!
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, acilen toplanma kararı aldı!
Ortadoğu’da hareketli anlar! İran’ın saldırısı gerçekleşti: Yüzlerce füze İsrail’e ulaştı…
Ortadoğu’da hareketli anlar! İran’ın saldırısı gerçekleşti: Yüzlerce füze İsrail’e ulaştı…
Çok Okunanlar
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…
Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…
Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!
Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup konuşmasında önemli açıklamalar yaptı!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup konuşmasında önemli açıklamalar yaptı!
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Microsoft’tan Çin destekli yapay zeka içeriklerine uyarı geldi: Seçimlerde etkin olabilir
Microsoft’tan Çin destekli yapay zeka içeriklerine uyarı geldi: Seçimlerde etkin olabilir
Yorumlananlar
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek