Pakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladı

Pakistan hükümetinin açıkmasında, son 3 günde şiddetli yağışların neden olduğu seller ve düşen yıldırımlar nedeniyle 55 kişi hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Pakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladı

Pakistan'da son 3 günde şiddetli yağışların neden olduğu seller ve düşen yıldırımlar nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetti.Pakistan’da olumsuz hava şartları can kaybına neden oldu. Pakistan hükümeti, son 3 günde şiddetli yağışlar, düşen yıldırımlar ve sel felaketlerinin korkunç bilançosunu açıkladı.

Pakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladı

EN AZ 55 KİŞİ ÖLDÜ

Hükümet, yaşanan felakette en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, 12 kişinin Hayber Pakhtunhwa'da, 21 kişinin Pencap'ta ve 10 kişinin Belucistan'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladı

Pakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladı

Birçok kentte evler ve caddeler sular altında kalırken, bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Ulusal Afet Yönetim Otoritesi’ne tüm kentlerle koordinasyon sağlaması talimatını verdi.

Pakistan'daki sel felaketi çok sayıda can aldı! Hükümet korkunç bilançoyu açıkladı

Şiddetli yağışların hafta boyunca Pakistan’da etkili olması bekleniyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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