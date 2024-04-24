Sakarya’da feci kaza! Kontrolu kaybeden otomobil, PTT kamyonunun altına girdi!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşanan feci kazada, PTT kamyonuna çarparak, hurdaya dönen otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, 1’i ağır toplam 2 kişi de yaralandı.

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Sakarya’da feci kaza! Kontrolu kaybeden otomobil, PTT kamyonunun altına girdi!

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D100 karayolunda otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, 1’i ağır toplam 2 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saat 05.20 sıralarında D100 karayolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Mario Kır (27) kontrolündeki 54 BY 204 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 27 AGR 230 plakalı PTT kamyonuna çarptı.

Sakarya’da feci kaza! Kontrolu kaybeden otomobil, PTT kamyonuna altına girdi!

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da feci kaza! Kontrolu kaybeden otomobil, PTT kamyonuna altına girdi!

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Mustafa Mario Kır’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan E.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen ağır yaralı bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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