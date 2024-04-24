Son dakika! Adalet Bakanı Tunç'tan DEM'le ilgili önemli açıklama!

Adalet Bakanı Tunç, kapatma davası tartışmalarına ilişkin, "DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti'ye kapatma davası açılması çağrısıyla ilgili konuştu.

Bakan Tunç, "Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyorum. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız o zaman demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez, yetkili makamlar devreye girer." dedi.

DEM PARTİ'YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Tunç, "Partiler teröre mesafe koymalı. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır." açıklamasında bulundu.

Yılmaz Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Demokratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Anasayasmızın 26. maddesi şiddete teşviği suç sayar. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerinin hepsiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Demokratik siyaset yaptığını söyleyenlerin teröre karşı tavırlarını koymaları gerekir.

"MİLLETTEN ALDIĞINIZ YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAYIN"

Geçmişte koymadıkları için kapatılan partiler oldu. Böyle bir süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörü, şiddeti reddedin. Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız o zaman demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez yetkili makamlar devreye girer. Kapatılan partiler oldu aynı şekilde aynı yolu izlerse DEM Parti aynı muamele ile karşılaşır diyoruz. Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyorum.

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