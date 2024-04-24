Ermenilerin soykırım izleri duruyor! "Ulu Camii'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı"

Ermenilerin Kars'ta, bulunan Ulu Camii'de yaptıkları katliamın izleri silinmiyor. 1915 yılında Ulu Camii'ye 'anlaşma yapacağız' diyerek topladıkları Türkleri diri diri ateşe vererek yaktıkları anların izleri işte böyle görüntülendi.

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Ermenilerin soykırım izleri duruyor! "Ulu Camii'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı"

Ermeniler Kars'ta, 1915 yılında Ulu Camii'ye 'anlaşma yapacağız' diyerek topladıkları Türkleri diri diri ateşe vererek yaktı. Yanan Türklerin kan ve yağlarının izleri cami duvarlarında duruyor.
Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan ve 17'nci yüzyılda Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde yaptırılan Ulu Camii, Ermeni mezaliminin canlı izlerini taşıyor.

“Müslümanları diri diri yaktılar”

Ermenilerin insanları diri diri yaktığını ifade Ulu Camii Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, "Her yıl biliyorsunuz 1915 yılında Avrupa’da olsun, Amerika’da olsun Ermeni katliamlarıyla ilgili söylentiler yapılıyor. Kars, özellikle çevresinde birçok katliamın yapıldığı bir şehir. Buna Erzurum ve Van’ı da katabiliriz. Ulu Camii gerçekten Kars’ta çok acı dramların yaşandığı bir cami, 1915 Nisan ayında Kars’ın ileri gelenlerini ‘toplantı yapacağız’ diyerek Ulu Camii'de toplayıp, diri diri yakılmasına şahitlik yapmış bir camidir" dedi.

Yıldırım, "Ulu Camii'de 2 taşımızı çerçeve içerisine aldık. Yandıktan sonra üzerinde insanların yağ izlerinin bulunduğu cam içerisine aldığımız 1 çerçeve mevcuttur. Herkesin burayı görmesinde fayda var. Tarihini öğrenmesinde fayda var. Biliyorsunuz tarihine sahip çıkmayan milletler yok olup gitmiştir. İşte canlı tarih” diye konuştu.

Ermenilerin soykırımın izleri duruyor! "Ulu Camii'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı"

Nisan 1915’te Ulu Camii'de Ermeniler, şehrin ileri gelenlerinden 285 kişiyi, 'anlaşma yapacağız' vaadiyle kandırıp camiye toplayarak ateşe verdi.

Ermenilerin soykırımın izleri duruyor! "Ulu Camii'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı"
Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise halen korunuyor. Yakılan insanların kan ve yağ izlerinin bulunduğu duvarın orijinal 2 taşı çerçeve içinde tutuluyor.

Ermenilerin soykırımın izleri duruyor! "Ulu Camii'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı"
Ulu Camii duvarlarında bulunan ve Ermeniler tarafından yakılan Türklerin 'kan ve yağ' izleri çerçeveye alınarak muhafaza ediliyor. Ulu Cami önünde bulunan kitabede ise Ermeni mezaliminin fotoğrafları yer alıyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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