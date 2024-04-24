Kanada’da feci yangın! Seyir halindeki tren alev topuna döndü!

Kanada'nın Ontario eyaletindeki London kentinde ahşap malzeme taşıyan seyir halindeki bir trenin en az 5 vagonu alev aldı. Pazar günü meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

London İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı, yangının 1 saat 20 dakika içinde söndürüldüğü ve demiryolu hattı üzerindeki bir binada hasar oluştuğu belirtildi.

Trendeki hasarın 25 bin dolar, binadaki hasarın ise yaklaşık 10 bin dolar olduğu kaydedilen açıklamada, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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