Esenyurt’ta telefoncu dükkanındaki hırsız esnaftan tekme, tokat dayak yedi!

Esenyurt’ta telefoncu dükkanına girerek gözüne kestirdiği anahtarı çalmaya çalışan müşteri görünümlü hırsız, işyeri sahibi tarafından fark edilince tekme, tokat dayak yedi.

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Esenyurt’ta telefoncu dükkanındaki hırsız esnaftan tekme, tokat dayak yedi!

Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanının anahtarını çalmaya çalışan hırsız, işyeri sahibi tarafından fark edilince dayak yedi.
İşyeri sahibi, şüpheliye defalarca vururken o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir telefon dükkanında meydana geldi. İddiaya göre dükkana müşteri gibi giren yabancı uyruklu şahıs, bir süre işyeri sahibi ile konuştuktan sonra dükkan anahtarının masanın üzerinde olduğunu fark etti.

Esenyurt’ta telefoncu dükkanındaki hırsız esnafdan tekme, tokat dayak yedi!

Telefonu ile uğraşıyor gibi yapan şüpheli, dükkana müşterinin girmesini fırsat bilerek anahtarı çantasının içine koydu.

Esenyurt’ta telefoncu dükkanındaki hırsız esnafdan tekme, tokat dayak yedi!

Kısa süre sonra durumu fark eden dükkan sahibi ve arkadaşları şahsa vurmaya başladı. Olay sonrası dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine ihbar etti. Yaşanan hırsızlık anları ve sonrasında hırsızın dövüldüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt’ta telefoncu dükkanındaki hırsız esnafdan tekme, tokat dayak yedi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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