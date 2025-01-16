Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30 yükseldi!

İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor. Sahte içki içtikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

31 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Valiliği, sahte alkol nedeniyle denetim çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurmuştu. Piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahsın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Haberin Devamı

Gazze ateşkesin detayları ortaya çıktı! İsrail ile Hamas arasındaki 3 aşamalı ateşkesin tüm maddeleri

İsrail yine bahane aradı! ''Ateşkes onaylamayız'' dedi: İsrail ne yapmak istiyor?

Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak!