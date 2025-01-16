İsrail yine bahane aradı! ''Ateşkes onaylamayız'' dedi: İsrail ne yapmak istiyor?

İsrail yine bahane aradı:İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın daha fazla taviz koparmak için son dakika kriz çıkardığını iddia ederek, sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını açıkladı. Hamas iddiaları yalanladı: Anlaşmaya bağlıyız.

İsrail'le Hamas arasında başkent Doha'da Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varıldığı açıklanmıştı. İsrail hükümeti de 6 haftalık ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün kabineyi toplayacaktı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın daha fazla taviz koparmak için son dakika bir kriz çıkardığını iddia ederek, sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hamas müzakerelerde son dakika krizi yarattı. Kabine, mesele çözüldüğünde toplanacak." denildi.

HAMAS: ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ

İsrail, Hamas’ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını ertelerken, Hamas yönetimi anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu.



Kaynak: Haber7

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