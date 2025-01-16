Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak!

Kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri artık yerli altyapıya sahip TROY kart ile gerçekleştirilecek.
Böylece yeni kart ve kart yenileme taleplerinde aksi belirtilmedikçe yerli ödeme sistemi kullanılacak.
Türkiye’nin milli ödeme sistemi olan TROY için Resmi Gazete’de bir karar yayımlandı. Karara göre, kamu kurumlarının tüm mali işlemlerinde yerli kartlı ödeme sistemlerinin kullanılması mecburi hale geldi.
KAMUDA ÖDEMELER TROY KART İLE YAPILACAKGenelgeye göre, aşağıdaki ödemelerde yerli ödeme sistemlerine öncelik tanınacak:
* Kamu personeline yapılacak özlük ödemeleri,* Emekli aylıkları,* Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler,* Sosyal yardım ödemeleri,* Öğrenci burs ve kredi destekleri,* Çiftçi, esnaf gibi gruplara yapılan destek ve teşvikler,* Toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartlarına yönelik ödemeler,* Banka protokollerine konu olan diğer ödemeler
VATANDAŞA TROY KART VERİLECEKBanka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMACumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu kararın Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına kritik bir adım olduğu vurgulandı.
DÜZENLEME BUGÜN DEVREYE GİRDİYerli kart sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte ekonomik kaynakların yurt içinde kalması da hedeflendi.
Yeni düzenleme ise bugünden itibaren devreye girdi.