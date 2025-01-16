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Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak!

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Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak!
Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! Kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri artık yerli altyapıya sahip TROY kart ile gerçekleştirilecek.
Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! 1 19

Kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri artık yerli altyapıya sahip TROY kart ile gerçekleştirilecek.

Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! 2 29

Böylece yeni kart ve kart yenileme taleplerinde aksi belirtilmedikçe yerli ödeme sistemi kullanılacak.

Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! 3 39

Türkiye’nin milli ödeme sistemi olan TROY için Resmi Gazete’de bir karar yayımlandı. Karara göre, kamu kurumlarının tüm mali işlemlerinde yerli kartlı ödeme sistemlerinin kullanılması mecburi hale geldi.

Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! 4 49

KAMUDA ÖDEMELER TROY KART İLE YAPILACAK
Genelgeye göre, aşağıdaki ödemelerde yerli ödeme sistemlerine öncelik tanınacak:

Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! 5 59

* Kamu personeline yapılacak özlük ödemeleri,
* Emekli aylıkları,
* Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler,
* Sosyal yardım ödemeleri,
* Öğrenci burs ve kredi destekleri,
* Çiftçi, esnaf gibi gruplara yapılan destek ve teşvikler,
* Toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartlarına yönelik ödemeler,
* Banka protokollerine konu olan diğer ödemeler

Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! 6 69

VATANDAŞA TROY KART VERİLECEK
Banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.

Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! 7 79

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu kararın Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! 8 89

DÜZENLEME BUGÜN DEVREYE GİRDİ
Yerli kart sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte ekonomik kaynakların yurt içinde kalması da hedeflendi.

Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak! 9 99

Yeni düzenleme ise bugünden itibaren devreye girdi.

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