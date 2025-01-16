Bugünden itibaren devreye girdi: Artık yerli ödeme sistemi kullanılacak!

* Kamu personeline yapılacak özlük ödemeleri,

* Emekli aylıkları,

* Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler,

* Sosyal yardım ödemeleri,

* Öğrenci burs ve kredi destekleri,

* Çiftçi, esnaf gibi gruplara yapılan destek ve teşvikler,

* Toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartlarına yönelik ödemeler,

* Banka protokollerine konu olan diğer ödemeler