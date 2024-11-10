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Sağlık'ta yeni yönetmelik geliyor! Aile Hekimleri ilaç yazabilecek mi?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliği hakkında konuştu ve tartışmalara neden oldu. Aile hekimlerinin tanı ve tedavilerine müdahale etmediğini, ancak reçete yazma özgürlüğünü koruduğunu belirtti. Ek olarak, sağlıklı kalmak için aile hekimliği sisteminin ne kadar iyi çalıştığını vurguladı.

Sağlık'ta yeni yönetmelik geliyor! Aile Hekimleri ilaç yazabilecek mi?
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmediğini ve reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmadığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, Antalya programı sırasında Vali Hulusi Şahin'i ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı.

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Ziyaretin ardından Memişoğlu, gazetecilere sağlık hizmetlerine en kolay erişilebilen ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Memişoğlu, koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri, dünyanın en kapsayıcı ve kapsamlı sağlık hizmetlerinden biri olduğunu belirtti.

AİLE HEKİMLERİ İLAÇ YAZABİLECEK Mİ?

Memişoğlu, olguların değil algıların belirleyici olabildiğine dikkat çekti.

Aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı ve ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı söyleniyor.Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor ve reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor" dedi. Sağlık Bakanlığı, akılcı ilaç kullanımını teşvik ediyor. Akılcı ilaç kullanımını destekleyen hekimlerin maaşlarına teşvik ödemesi yapılmaktadır. Hedef hastaların tanısına göre en uygun ilaç uygun dozda ve uygun sürede kullanılmalıdır" dedi.

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