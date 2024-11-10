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Hollanda'lı Ryan Babel'den veda: Futbol kariyerine son verdi

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, profesyonel futbol kariyerine son verdi. Babel, 37 yaşında futbola veda etti. Beşiktaş ve Galatasaray gibi önemli takımlarda oynadı.

Hollanda'lı Ryan Babel'den veda: Futbol kariyerine son verdi
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37 yaşındaki Ryan Babel, Ajax ve Liverpool gibi Avrupa yıldızlarının yanı sıra Süper Lig'deki Türk takımlarında da oynadı. Sosyal medya hesabı üzerinden "Teşekkürler futbol" notuyla futbolu bıraktığını açıkladı.

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Hollanda Milli Takımı formasını 69 kez giyen Babel, aynı zamanda Ajax ve Liverpool gibi Avrupa'nın en iyi takımlarında da oynadı.

Babel, Ajax'ta iki kez ve Beşiktaş'ta bir kez lig şampiyonluğu kazandı. Milli formayla 2010 FIFA Dünya Kupası finalinde oynadı.

Toplamda 653 maça çıkan Hollandalı hücumcu, 134 gol atıp 82 asist yaptı.

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