İsrail'den kanlı saldırı! Çocukları hedef aldı 32 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in kuzeydeki Cibaliye'ye düzenlediği hava saldırısında en az 32 Filistinli öldü, 13'ü çocuk.



7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail Gazze Şeridi'ne yıkıcı saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar bölgeyi neredeyse yok etti ve 43 bin 500'den fazla insan öldü.

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Haaretz adlı İsrail gazetesi, Netanyahu ve orduyu "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde etnik temizlik operasyonu yürütmekle" suçladı.



Bölgede kalan az sayıdaki Filistinlinin zorla tahliye edildiği belirtilen yazıda, "Evler ve altyapı tahrip ediliyor ve bölgede geniş yollar inşa edilerek Şeridin kuzeyindeki toplulukların Gazze Şehrinin merkezinden ayrılması tamamlanıyor" denildi.



Yazıda ayrıca İsrail ordusunun geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığı saldırıların amacının sadece "bölgedeki Hamas üyelerine yaklaşmak" olduğu iddiası reddedildi.