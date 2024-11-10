Dilan Polat yine gündem! Anıtkabir paylaşımı olay oldu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve yasadışı bahis gibi bir dizi suçlamadan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 19 Ağustos'ta serbest bırakıldı.

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"ROL YAPIYORSUNUZ"



Dilan Polat, Instagram hesabında Anıtkabir'den fotoğraf paylaşıp "Saygı ve Özlemle" ifadeleriyle paylaştığı gönderinin altına "Çok rol yapıyorsunuz?", "Kurduğu ülkeye her türlü saygısızlığı yapıp önünde poz vermeniz?" ve "Bütün tuşlara basıyor" gibi yorumlar yaptı.



Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile boşanacağı söylendi. Polat, eşiyle yemeğe çıktığı ve bir parça paylaştığında, "Ev bakıyormuşsun" dedi. "Seni ziyarete gelirim" dedi ve iddiaları reddetti.