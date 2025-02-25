Sağlıkta verimlilik artıyor: MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısında düşüş! İşte haberle ilgili detaylar..

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastanelere başvurusu bekleyen kişi sayısında önemli bir azalma sağlandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının aralık ayında 2 milyon 490 bin 559 kişi MHRS üzerinden randevu almak için beklerken, bu sayı 2025 yılının şubat ayında 1 milyon 96 bin 163'e geriledi. Bu da bekleyen randevu taleplerinin yüzde 58 oranında azaldığını gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı, bazı branşlarda yaşanan yoğun randevu taleplerine yönelik çözüm üretmek amacıyla bölgesel MHRS değerlendirme toplantıları düzenlemeye başladı. Bu toplantılara, illerin sağlık müdürlükleri ve ilgili hastane yöneticileri katıldı. Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde düzenlenen bu toplantılarla, randevu sorunları yerel düzeyde ele alındı. Toplantılar, İzmir'de 25-26 Şubat tarihlerinde yapılan toplantıyla sona erdi.

İzmir Toplantısıyla 45 İlde Değerlendirme Tamamlandı

Bakanlık, bu toplantılar sayesinde 45 ilin il ve hastane bazlı MHRS değerlendirmesini tamamlayacak. İzmir'de yapılan toplantı, bu süreçteki 10. ve son toplantı oldu. Ayrıca, bu toplantılarla birlikte Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon sağlanarak sağlık raporları eğitimleri de gerçekleştirildi.

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MHRS Üzerinden Randevu Talebi Azaldı

Son veriler, MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısının geçen yılın aralık ayına göre önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. 2024’te 2 milyon 490 bin 559 olan bekleyen kişi sayısı, Şubat 2025’te 1 milyon 96 bin 163'e geriledi. Bakanlığın yaptığı çalışmalarla, bekleyen randevu taleplerinin yaklaşık üçte ikisi karşılandı. Ayrıca, sistemdeki birden fazla randevu talebi nedeniyle randevu bekleyen tekil kişi sayısının 1 milyon 42 bin 471 olduğu belirtildi.

Özellikle Klinik Bazında Randevular Hızla Karşılanıyor

Verilerin daha ayrıntılı incelenmesi sonucu, bazı kişilerin belirli hekimleri tercih ettikleri için bekledikleri ve branş bazında farklı hekimlere yönlendirilerek taleplerinin karşılandığı tespit edildi. Bu sayede, klinik bazında bekleyen randevu talep sayısı 898 bin 214’e gerileyerek, toplamda yüzde 64 oranında bir azalma sağlandı.

Hızlı Randevu Alabilme Oranı Yükseldi

Bakanlık, MHRS üzerinden yapılan düzenlemeler sayesinde Türkiye genelindeki 79 branşın 69’unda aynı gün randevu verilmesi sağladı. Ayrıca, 69 ilde tüm branşlar için aynı günde, 73 ilde ise aynı hafta içinde randevu verilmesi mümkün hale geldi.

Sağlıkta Verimlilik Artıyor

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla birlikte, randevu sisteminde önemli bir verimlilik sağlandı ve bekleyen hastaların büyük bir kısmına hızlı şekilde hizmet verilmeye başlandı. Yapılan bölgesel toplantılar ve düzenlemeler, randevu taleplerinin etkin bir şekilde karşılanması ve sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve verimli sunulması noktasında önemli bir adım olarak kaydedildi. Bu sürecin devamıyla birlikte, sağlık hizmetlerine erişimin daha da kolaylaşması bekleniyor.

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