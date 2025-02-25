Ünlü oyuncu Müjde Ar'dan kötü haber! İçinde bulunduğu araç halk otobüsüyle çarpıştı!

Sanatçı Müjde Ar'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.